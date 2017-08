Pandamiljardair koopt bouwgrond bij tippelzone

'Ook grap met terreur wordt streng bestraft'

25 augustus De 22-jarige Brabander die is opgepakt in verband met de terreurdreiging bij de Maassilo in Rotterdam, zit in elk geval dit weekend nog vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Als hij pech heeft, riskeert Jimmy F. zelfs een celstraf, denkt de Rotterdamse advocaat André Seebregts.