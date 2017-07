Pittige onweersbuien maken einde aan zomerse dag

Stevige regen- en onweersbuien verdrijven vanmiddag en vanavond in het zuiden van Nederland de hitte. De buien ontstaan mogelijk aan het einde van de middag en gaan gepaard met windstoten rond 75 kilometer per uur, veel neerslag in korte tijd, forse hagel en een vrij hoge bliksemintensiteit. Later vanavond volgen er nieuwe regen- en onweersbuien, zo meldt weerbureau Weerplaza .

Vanmiddag wordt het op veel plaatsen zomers warm. Met uitzondering van de Wadden en delen van Friesland en Groningen loopt de temperatuur overal op tot 25 graden of meer. In het uiterste zuiden en in het zuidoosten kan het bijna tropisch warm worden met maxima rond van ruim 29 graden. Landelijk gezien wordt het de eerste zomerse dag van deze juli.

Meteoroloog Wilfred Janssen: ,,De lucht waarin het zuiden van ons land vanmiddag zit, is naast warm ook nog eens vochtig. Het wordt dus klammig, of drukkend warm. Voor ons is het niet heel prettig, maar het betekent wel dat er voor onweersbuien erg veel voeding is. Komen de buien op het heetste moment van de dag voor, dan is de voeding voor de onweersbuien optimaal en kunnen het echt zware exemplaren worden. Of die onweersbuien daadwerkelijk weten te ontstaan, is nog de grote vraag.”

Onweersbuien die later vanmiddag en in het begin van de avond in het zuiden voorkomen, kunnen zware exemplaren zijn met kans op hagelstenen tot 2 centimeter, veel neerslag in korte tijd, windstoten van 75 km/uur en veel bliksemontladingen.

Verdreven

De echte warme luchtmassa is nog niet uit ons land verdreven na de eerste buien. Aan de grond is het na de buien weliswaar behoorlijk afgekoeld, maar op enige hoogte bevindt zich nog altijd de tropische luchtmassa. Janssen: ,,Dit zorgt ervoor dat het nog altijd zeer onstabiel weer is. Het spreekwoordelijke geweer is dus opnieuw geladen, alleen de trekker moet nog worden overgehaald.”

Het overhalen van de trekker lijkt in de loop van de avond en in de vroege nacht te gebeuren. De diverse regen- en onweersbuien die dan ontstaan zijn minder zwaar dan de buien die eerder op de dag kunnen voorkomen, maar kunnen alsnog voor veel water in korte tijd en lokaal ook hagel zorgen. De buien trekken in de loop van de nacht naar het oosten weg. Mogelijk dat er morgenvroeg in het oosten nog een bui valt, elders is het vrijwel droog.

Oppassen

Voor de vroege vakantiegangers – morgen begint voor veel scholen de zomervakantie- is het later vanmiddag oppassen op de weg. Op weg naar het zuiden, in delen van België en Noord-Frankrijk zijn ook stevige buien, mogelijk met kans op windstoten tussen 75 en zeer lokaal 100 kilometer per uur. ,,Een windvlaag in de zijkant van de caravan kan dus voor problemen zorgen. De windstoten komen plotseling opzetten, bestuurders kunnen gemakkelijk verrast worden."

Zomerse warmte blijft

Zoals gezegd, de buien verdrijven nog niet meteen de zomerse warmte. Morgen, maar ook zaterdag wordt het vooral in het binnenland zomers warm. Op beide dagen wordt het op de warmste plaatsen 25 tot 28 graden. Pas in de nacht naar zondag komt de echte verkoeling.

De temperatuur komt zondag uit op nog maar 20 tot 23 graden, alleen in het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. Later op de dag, maar vooral in de nacht naar maandag kan er plaatselijk flink wat neerslag vallen.

