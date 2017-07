Pleintje waar Nouri altijd voetbalde omgedoopt tot A. Nouri plein

Dat meldt de Amsterdamse zender AT5. De vernoeming is niet het enige eerbetoon aan de 20-jarige voetballer dat de afgelopen dagen in de stad is verschenen.



Zo is in Amsterdam-Noord sinds dit weekend een enorm graffiti-kunstwerk van de Ajax-speler te bewonderen. Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, waar Nouri momenteel ligt, is verder een plek ingericht waar mensen bloemen en spulletjes kunnen neerleggen om hun steun aan de middenvelder en zijn familie te betuigen.



Hersenschade

Nouri is afgelopen vrijdag vanuit Oostenrijk overgebracht naar het Amsterdamse ziekenhuis. Donderdag werd bekend dat de jonge voetballer blijvende hersenschade heeft opgelopen nadat hij zes dagen eerder vanwege hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De kans dat zijn hersenen ooit weer normaal zullen functioneren is nihil.