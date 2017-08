Politie boos over lekken screenshot CS-botser

Zonder robot krijgen 300.000 ouderen geen zorg

17:26 ,,Als we de zorgrobot niet inzetten, lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis.'' Dat zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health, op de site van het adviesbureau. Dat is het gevolg van een toenemende vraag naar zorg en een afname van het aantal werknemers in de sector.