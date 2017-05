Politie geeft beelden vrij van man die jonge vrouw bosjes in sleurde

Nieuwe actie bij Holland Casino in Valkenburg

16:58 Bij Holland Casino in Valkenburg wordt vanavond vanaf 18.00 uur gestaakt. Volgens vakbonden FNV, ABC en De Unie leggen naar schatting zo'n veertig medewerkers het werk neer. De vakbonden zijn boos over het eindbod voor een cao waarmee het bedrijf is gekomen.