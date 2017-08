Politie gelast concert in Maassilo Rotterdam af om terreurdreiging

Eindelijk! We hebben vandaag een officiële zomerse dag

16:25 In het zuiden van Nederland kwam de temperatuur vandaag al veel eerder boven de 25 graden, maar in De Bilt moesten ze er tot 16.00 uur vanmiddag op wachten. En het is het aantal graden in De Bilt dat telt om te mogen spreken van een officiële zomerse dag.