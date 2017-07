Politie krijgt 'teken van leven' van vermiste Derya uit Haaksbergen

De politie in Nederland meldt dat de in Turkije vermiste Derya Breukers via sociale media een teken van leven heeft gegeven. ,,We willen zelf met haar of haar man Björn spreken, om er zeker van te zijn dat het goed gaat met ze." Zolang er geen persoonlijk contact is geweest blijft dat volgens de politie onzeker.

Het in Turkije vermiste echtpaar uit Haaksbergsen, Björn en Derya Breukers, wilde in dat land een nieuw leven gaan opbouwen. De eveneens vermiste Joey Hoffman, een goede vriend van hen, zou hen daarbij helpen.

Het is nog een totaal mysterie wat er gebeurd is in Silifke, waar de drie Twentenaren verbleven en nu vermist zijn. Nederlandse en Turkse politie doen onderzoek en maken zich grote zorgen. Een misdrijf kan niet worden uitgesloten.

Heimwee

Quote Hij had heimwee en wilde weer graag naar huis Vriend van Joey Hoffman Joey Hoffman (21) uit Haaksbergen verdween in Silifke al op 8 juli. Hij zou met het vliegtuig vanaf Adana terugkomen naar Nederland. Hij kwam wat vroeger terug. ,,Hij had heimwee en wilde weer graag naar huis”, vertelt een goede vriend van hem. Maar Hofmann kwam vermoedelijk nooit aan op de luchthaven.



In verband met zijn verdwijning had de politie daarna contact met Bjorn Breukers (34) en zijn vrouw Derya Breukers-Ün (26) in Silifke. Maar sinds 21 juli lijken die ook van de aardbodem te zijn verdwenen. Op die dag heeft de politie voor het laatst contact gehad met het echtpaar. Afgelopen donderdag werd het echtpaar zelf door hun Turkse familie als vermist opgegeven.

Niertransplantatie

Ernstige gezondheidsproblemen bracht het echtpaar Breukers er toe om in Turkije een nieuwe toekomst op te gaan bouwen, wordt in het dorp verteld. Een groot deel van haar familie woont in de regio rond Silifke. Eerder dit jaar onderging ze in Turkije een niertransplantatie. Volgens meerdere bekenden en vrienden stond Björn zelf een nier voor haar af. In mei plaatsen ze samen een mooie foto op hun Facebook, vanuit het medisch centrum in Alaya, met de toevoeging: hoopvol… Breukers en zijn vrouw hadden recent bij Silifke een stukje grond gekocht en bouwden daar een huis.

Volgeladen bus

De drie vermiste Haaksbergenaren vertrokken met z’n drieën in een volgeladen Mercedes Vito-busje op 30 juni rond 22.10 uur naar Turkije. Joey Hoffman – onder andere opgeleid als meubelmaker - zou hen gaan helpen bij het opbouwen van een nieuwe woning. ,,Hij heeft een goed stel rechterhanden”, zegt zijn vriend. ,,Hij had er zin in. Ze zijn met z’n drieën goed bevriend en als je om elkaar geeft, ga je mee om te helpen. Bovendien zag hij het ook als een mooie manier om er even uit te zijn; een ander land, lekker weer. Maar het was niet alleen vakantie.”

Heimwee

Maar heimwee sloeg toe. Zijn familie kreeg bericht dat hij tussen 8 en 10 juli terug zou vliegen naar huis. Het laatste dat zijn familie hoorde is dat hij met een taxibusje naar het vliegveld in Adana zou gaan. Voor zover bekend kwam hij daar niet aan. Het staat ook niet vast dat hij werkelijk de taxi heeft gepakt. Er zou sindsdien ook met zijn pinpas geen geld meer zijn opgenomen.

De moeder en een tante van Hoffman plaatsten emotionele oproepen op met name Facebook om uit te kijken naar Joey. Ook smeken ze hem om contact op te nemen als hij de oproepen ziet. Ze willen op dit moment liever geen contact met de media. ,,Het is zwaar voor hen en willen rust”, zegt diezelfde vriend. Uit respect willen daarom ook hij en andere bekenden niet te veel zeggen. Bovendien zijn ze ook bang het onderzoek dan te schaden.

Volledig scherm Joey Hoffman

De broer van Björn Breukers is mentaal niet in staat om iets over de verdwijning van zijn broer te zeggen. Verder zou er geen familie in Twente wonen. Zijn moeder is al lange tijd dood; zijn vader overleed vorig jaar. Hij was de buurman van Joeys ouders.

Van de radar

Mensen die recent contact hadden met Björn Breukers spreken over een ‘vriendelijke man’. Zijn buren zagen hem de laatste tijd weinig, omdat hij al veelvuldig in Turkije zat. Ze hebben nog hoop dat alles met een sisser afloopt. Kennissen van het echtpaar zeggen namelijk dat Breukers wel vaker een tijdje van de radar was. Volgens één van hen is hij eerder zes weken spoorloos geweest, omdat hij in een gebied was zonder mobiel bereik.

Quote Je houdt natuurlijk je hart vast, nu je hoort dat het gaat om drie vermisten. Maar hij was inderdaad wel eens vaker weg Coördinator expositie

Ellende