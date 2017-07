Politie Limburg onderzoekt dood kind

Grote mensen voelen zich 'klein' in jarig Madurodam

17:41 Madurodam is jarig, vandaag is het kleinste pretpark van Nederland 65 jaar geworden. Marianne Aalders was 20 jaar geleden loco-burgemeester en kan zich die tijd goed herinneren. Vooral de kermis staat haar bij. ,,Dat was mijn favoriete onderdeel en het is leuk om te zien dat die kermis nog steeds een lach op de gezichten tovert."