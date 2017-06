'Politie schoot tien keer op messenzwaaier Winterswijk'

Getuigen zeggen tien schoten te hebben gehoord. De officier van dienst van de politie ter plaatse wil dit exacte aantal schoten niet bevestigen. ,,Ik kan alleen zeggen dat er meerdere waarschuwingsschoten zijn gelost en daarna een aantal keer gericht is geschoten.''



De man werd rond 13.30 uur gezien bij de apotheek op de Vredensestraat, waar hij met een mes mensen zou hebben bedreigd. Toen agenten ter plaatse kwamen, escaleerde de zaak en zagen zij zich genoodzaakt hun dienstwapen te gebruiken.



De man werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling aan zijn verwondingen, is hij in de cel gezet.