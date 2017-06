Politie: verdachte situatie Eindhoven onder controle

Politie vindt 138 schildpadden in vervuild busje en tuin in Hoofddorp

9 juni De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben gisteren bij een woning in Hoofddorp 138 verwaarloosde schildpadden in beslag genomen. De dieren leefden onder meer in vervuilde bakken in de tuin en in een bestelbusje.