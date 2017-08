Politie vindt duizenden liters zoutzuur in Brabantse schuur

Commentaar 'Ouderen liggen al jaren voor niks op de pijnbank'

10:01 Vooral voor ouderen moet het voelen als een mokerslag. De zorg voor de oude dag is niet alleen op de schop gegooid en uitgekleed, de hele reorganisatie was niet nodig geweest. De overheid had willen besparen, maar de ouderenzorg van toen is niks duurder dan die van nu. Ouderen die zorg behoeven, liggen dus eigenlijk al jaren voor niks op de pijnbank.