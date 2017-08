Politie wil zo snel mogelijk antwoorden over babylijkje Rotterdam

Een voorbijgangster ziet even voor half tien een plastic zak liggen in de plantenbak op het rommelige parkeerterrein naast het Nieuwe Luxortheater. De zak ligt verscholen tussen het groen, dat zo'n halve meter hoog staat. Als ze besluit in de zak te kijken, krijgt ze de schrik van haar leven. Ze ziet een kindje, een baby nog. Dood. Ze belt de politie.



Of het om een jongen of een meisje gaat, is nog niet duidelijk. Ook niet hoe het kindje is gestorven, of hoe oud het precies is en al helemaal niet hoe lang het daar al lag, gedumpt in de zak.



Een buurvrouw die gisteren ook haar hond uitliet, heeft de zak ook tussen de struiken zien liggen. ,,De hond wilde niet doorlopen, hij bleef er bij staan. Ik ben blij dat ik die zak niet heb opengemaakt. Dat heeft mijn buurvrouw wel gedaan. Ik vind het verschrikkelijk."



Forensisch rechercheurs gaan 's morgens voorzichtig te werk. Ze bestuderen de plaats waar de baby ligt met de handen op hun rug, bang om sporen achter te laten. Ze laten een scanapparaat komen om de zak in de plantenbak te onderzoeken.