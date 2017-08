Politiebonden dreigen met acties over pensioen

67 jaar

De afgelopen jaren is de pensioenleeftijd voor agenten steeds verder omhooggegaan. Tot 2013 konden volgens de vakbonden uitvoerende politiemensen op hun zestigste stoppen met werken tegen ongeveer driekwart van het gemiddeld verdiende loon. Volgens de huidige wetgeving zal dat in 2022 gestegen zijn naar 67 jaar. ,,In nog geen tien jaar tijd is de leeftijd waarop politiemensen gebruik kunnen maken van een financieel vergelijkbare pensioenmogelijkheid dus met maar liefst zeven jaar omhooggegaan'', schrijven de vakbonden.



,,Politiewerk is een hoogrisicoberoep waarbij zowel fysiek als mentaal het uiterste wordt gevraagd van politiemensen. Van hen wordt gevraagd om onder deze omstandigheden steeds langer door te werken." De vakbonden vinden dat onacceptabel.