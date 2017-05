Politiek verbijsterd over vervroegde vrijlating Poolse doodrijder

Verbijstering overheerst in politiek Den Haag over de vervroegde vrijlating van een Poolse doodrijder, na beroep bij de Raad voor Strafrechtstoepassing. Veel Kamerleden willen dat de regels voor verlof worden aangescherpt, zodat dergelijke misstanden nooit meer voor kunnen komen. ,,Dit valt niet uit te leggen.”

,,De grote boosdoener is die beroepscommissie”, briest PVV-Kamerlid Gidi Markuszower, die staatssecretaris Dijkhoff over de kwestie naar de Kamer wil halen. ,,Deze mensen moeten allemaal ontslagen worden en ze mogen nooit meer iets met rechtspraak te maken hebben. Die clubjes in de strafrechtketen bestaan louter uit linkse, hippieachtige ambtenaren die de rechten van de dader laten prevaleren boven die van slachtoffers. De maatschappij wordt zoals justitie nu functioneert, niet voldoende beschermd. De staatssecretaris laat weliswaar doorschemeren dat ook hij moeite heeft met deze uitspraak, maar zijn ministerie heeft die prutsers wel gewoon benoemd!”

Volgens Markuszower blijven er maar problemen opduiken met alle soorten verlof, of het nou gaat om tbs’ers of mensen die een enkelband dragen. ,,Dat gaat heel vaak mis, dus je geeft een slecht signaal af door het toch toe te staan. Hoe schrijnend is dat voor slachtoffers? Dit verhaal maakt mij en vele anderen woedend.”

Ook het CDA is verbijsterd over de gang van zaken, maar legt de schuld niet bij de uitvoerende beroepscommissie. ,,Zij voeren slechts de regels uit, dus dan moeten we die veranderen”, zegt Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Deze misstand is eens temeer het bewijs dat de regeling voor voorwaardelijke invrijheidsstelling op de schop moet, vindt de CDA’er. Anders zou het gevoel van rechtvaardigheid van slachtoffers en burgers worden ‘ondermijnd’.

Kabinetsformatie

Van Toorenburg: ,,Ook mag je wat ons betreft niet meer je straf ontlopen als je ongewenst vreemdeling bent.” Volgens het Kamerlid staat aanscherping van de regels zowel in de verkiezingsprogramma’s van de VVD en het CDA en zal het onderwerp dus aan de orde komen bij de kabinetsformatie. ,,Maar we onderhandelen ook met andere partijen, dus op afspraken kunnen we nog niet vooruitlopen.”

Regeringspartij VVD noemt het desgevraagd een ‘onvoorstelbaar’ verhaal. Dit is inderdaad een thema wat op de formatietafel ligt”, zegt Kamerlid Foort van Oosten. ,,We moeten kritisch naar het systeem durven kijken. Ik ken hier niet de precieze toedracht, maar heb wel meegekregen dat staatssecretaris Dijkhoff zich terecht tot het uiterste heeft ingespannen om deze vrijlating te voorkomen. Helaas is het anders gelopen, wat maar weer illustreert dat het systeem op de schop moet.”

Niet over één nacht ijs

,,Ik begrijp de verontwaardiging zeker, maar dit incident is voor mij niet direct een reden om te beweren dat het stelsel niet deugt”, reageert SP’er Michiel van Nispen. ,,De combinatie van buitengewoon verlof en het feit dat deze persoon ongewenst vreemdeling is, heeft er hier voor gezorgd dat er veel te weinig straf is uitgezeten en dat moet je wél voorkomen. Verder wacht ik concrete voorstellen voor systeemwijzigingen van de formerende partijen af, maar wij gaan in ieder geval niet over één nacht ijs in dit dossier.”

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie wil geen politieke reactie geven. Hij bevestigt wel dat het verhaal klopt en benadrukt dat justitie zich wel degelijk heeft verzet tegen het verlof, maar uiteindelijk de uitspraak van de rechter moest uitvoeren.