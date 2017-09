Politiepup Bouke zet tanden in 'boef' tijdens opleiding tot diensthond

'Menstruatie is een onderschat probleem'

12:51 NIJMEGEN - Zouden mannen elke maand ongesteld zijn, dan was er veel meer aandacht voor de pijn die erbij hoort. Gynaecoloog Bertho Nieboer, beter bekend als @DokterBertho, is daarvan overtuigd. Hij riep een nationaal onderzoek in het leven om te kijken hoeveel hinder vrouwen van hun menstruatie ondervinden. ,,Het probleem is nog groter dan ik dacht.’’