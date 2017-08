'Premie zorgverzekeringen stijgt door onverwachte tegenvaller'

Jubelende Oranjefans kijken reikhalzend uit naar EK-finale

3 augustus Het duurde even voordat de Grolsch Veste in Enschede vanavond leeg was. Maar de tienduizenden fans hadden dan ook reden genoeg om nog even te blijven staan. Oranje won met overtuiging van Engeland, schreef geschiedenis en plaatste zich voor de finale van het EK voetbal. Ze werden daarbij gesteund door exact 27.093 toeschouwers. Een record.