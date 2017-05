Premies e-bikes schieten omhoog

Vergelijker besteproduct.nl nam de proef op de som en vergeleek de premies voor de meest verkochte e-bikeverzekeringen mét diefstal. De uitkomst: in veel grotere steden betaalt de eigenaar zich blauw aan de premie. Vorig jaar was er ook al een premiestijging maar die bleef veelal beperkt tot de vier grote steden in de Randstad. Nu zijn ook de provinciesteden de klos.

Arnhem, Groningen en Maastricht behoren tot de meest extreme voorbeelden. In deze steden is de premie voor een e-bike met een dekking van 1.500 euro gestegen met 62 procent. Wie vorig jaar zo'n verzekering afsloot, betaalde voor drie jaar 252 euro. Nu is dat 408 euro.

,,Om je fiets goed te kunnen verzekeren moet je in veel steden twintig procent bij je aankoopbedrag optellen voor een verzekering van drie jaar", concludeert Niels Willems van besteproduct.nl. De vergelijker onderzocht de polissen met een looptijd van drie jaar, omdat die populair zijn onder consumenten. De verzekeraar geeft korting op de langere looptijd.

Premiestijging

Volgens het onderzoek is de eigenaar van de elektrische fiets het beste uit in de kleinere gemeenten. In veel dorpen blijft de stijging beperkt tot een paar procent, in een enkel geval is de premie zelfs gedaald. Zo betaalde de e-biker in Simpelveld vorig jaar 193 euro over drie jaar, nu is dat 174 euro.

Gemiddeld genomen bedraagt de premiestijging tientallen procenten. De belangrijkste verklaring voor die stijging: verzekeraars berekenen de premie voor de elektrische fietsen op basis van de postcode. Wie in de meest risicovolle gebieden woont, betaalt dus meer verzekeringspremie. Zo betaalt de eigenaar van een e-bike ter waarde van 3.500 euro in Winterswijk voor drie jaar 280 euro aan premie, diezelfde eigenaar in Arnhem betaalt 715 euro. Een verschil van 435 euro, of 155 procent. Unigarant, het verzekeringsbedrijf van de ANWB, verklaart: in Arnhem is niet alleen het risico op diefstal groter dan in Winterswijk, maar ook het risico om aangereden te worden.

De verzekeraar ziet daarnaast het gebruik van e-bikes snel verschuiven van recreatief naar woon- werkverkeer. Ook dat heeft gevolgen voor de premie. Woordvoerder Klaas Kregel: ,,Voorheen hadden vooral ouderen e-bikes. Nu zijn dat steeds vaker jongeren, die anders met een fiets omgaan. De schadelast lijkt steeds meer op die van reguliere fietsen."

Beveiliging

De verzekeraars trokken vorig jaar al aan de bel over de stijgende diefstallen en de daarmee samenhangende premiestijgingen. ,,Het is lastig om diefstallen te bestrijden. Een fiets stelen is vrij gemakkelijk. Bovendien is het lucratief om de e-bike door te verkopen," aldus Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

De koepelorganisatie roept zowel fietseigenaren als de fabrikanten op om zelf maatregelen te nemen om zo de kans op diefstal te verkleinen. Buis: ,,Ons advies aan de consument is, koop een extra slot en zet je fiets goed vast aan een paal of een hek. En richting de fietsenmakers zeggen wij: denk na over mogelijk extra beveiliging."