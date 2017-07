Primeur in Breda: Sushi eten op lichaam naakte vrouw

Strandclub heeft systeem om terrormeeuwen te verdrijven

21:03 Het is in Scheveningen elk jaar weer raak: meeuwen maken het leven van de strandgangers zuur. Ze krijsen, pikken eten in en schijten de boel onder. Volgens de eigenaren van de strandclubs is het dit jaar erger dan normaal. Ze komen zelfs het terras op om mee te tafelen. Maar daar is nu iets tegen gevonden.