Promotierecht wordt uitgebreid

Door dit wetsvoorstel kan er straks ook gepromoveerd worden bij een universitair hoofddocent. Nu kan dat alleen nog bij een hoogleraar. Doel van de nieuwe wet is dat er betere loopbaanperspectieven komen voor onderzoekers in Nederland. Ook sluit het ruimere promotierecht beter aan bij de internationale ontwikkelingen omdat de doctorsgraad in de nieuwe wet wordt gelijkgesteld aan de in de Angelsaksische wereld gangbare PhD-graad.

De nieuwe wet moet het verder aantrekkelijker maken voor Nederlandse studenten om in het buitenland te gaan studeren en voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. Ook wordt het mogelijk voor Nederlandse instellingen om in het buitenland opleidingen te verzorgen. Universiteiten en hogescholen krijgen tevens de mogelijkheid collegegeld te verlagen of kwijt te schelden voor studenten die een gecombineerde studie volgen aan een instelling in Nederland en een instelling in het buitenland.