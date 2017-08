Protesten in Drenthe voor kippenlevens

Moet publicist Dankbaar moeder vermoorde Marianne met rust laten?

10:47 De moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra krijgt vandaag te horen of publicist Wim Dankbaar haar op straffe van forse dwangsommen met rust moet laten. De rechter in Haarlem zal ook uitspraak doen over een door haar ingediende schadevergoeding, rectificaties en publicatieverboden.