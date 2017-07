Raadslid Haarlemmermeer strijkt Benetton-buit op

Benetton is slachtoffer van een professionele bende die tientallen keren heeft toegeslagen in Europa. Door facturen te vervalsen, wist de bende tonnen tot miljoenen euro’s per keer buit te maken.

Het modebedrijf dácht de jaarhuur voor zijn kantoor in Parijs over te maken. In werkelijkheid kwam het huurbedrag van 1,2 miljoen euro in handen van fraudeurs, die gebruikmaakten van het bedrijfje EBLP uit Vught.

Meesteroplichter

Het inmiddels failliete EBLP sluisde de 1,2 miljoen euro razendsnel door naar derden. Curator Egbert van Ewijk, die het faillissement van EBLP afwikkelt, ontdekte dat ruim een miljoen euro is overgemaakt naar China en definitief lijkt te zijn verdwenen. Maar een bedrag van 118.500 euro bleef dichter bij huis: het blijkt overgeboekt op de rekening van gemeenteraadslid Anneke van der Veer uit Nieuw- Vennep.

Van der Veer, een zeer goede bekende van meesteroplichter Ari Olivier, geeft toe dat EBLP meer dan een ton naar haar overmaakte, maar van fraude wil ze niets weten. Volgens de onderneemster heeft EBLP een 'gewone' effectenportefeuille bij haar BV gekocht van 118.500 euro en daarmee is voor haar de kous af. ,,Hoe EBLP aan dat geld komt, is niet mijn zaak'', zegt Van der Veer met enige nadruk. ,,Het leek een keurige transactie.”

Quote Het leek een keurige transactie Raadslid Anneke van der Veer

Tweede kans

Van der Veer heeft sinds 2014 zakelijke banden met plaatsgenoot Ari Olivier. Ze kende diens reputatie als meesteroplichter, maar ‘iedereen verdient een tweede kans’, vond ze toen. Inmiddels heeft ze spijt als haren op haar hoofd.

Curator Van Ewijk heeft twijfels bij Van der Veers verhaal. Hij wil de onderliggende stukken van de effectenportefeuille onderzoeken, maar meldt: ,,Tot op heden zijn de stukken, ondanks toezeggingen en rappels, niet toegezonden. Mevrouw heeft bankafschriften beloofd te laten zien. Zo moeilijk is het niet om die op te vragen.”

Het is niet de eerste fraudezaak waarmee de Haarlemmermeerse politica in verband wordt gebracht. Eerder onthulde deze krant dat een fraudebedrag van ruim 70.000 euro, afgetroggeld van een Frans bedrijf, op haar bedrijfsrekening was gestort. Ook in die zaak zegt Van der Veer niet te hebben geweten dat het om misdaadgeld ging.

Of Benetton de ontfutselde 118.500 euro ooit zal terugzien, valt te betwijfelen. Van der Veer heeft curator Van Ewijk verteld dat 'derden met een bankpas in diverse tranches de gelden hebben opgenomen'. De politica wil desgevraagd niet zeggen of zij doelt op haar voormalige zakenpartner Ari Olivier.

Onschuld

Quote Mijn rol was om bedrijfjes te zoeken waarin zakenmensen konden investeren Ari Olivier

Ook Olivier wast zijn handen in onschuld. Desgevraagd zegt hij: ,,Ik heb dat geld niet opgenomen." De inmiddels 77-jarige meesteroplichter ontkent met de Benetton-fraude van doen te hebben. ,,Mijn rol was om bedrijfjes te zoeken waarin zakenmensen konden investeren. Daar streek ik een mooie commissie voor op, en dat was alles."