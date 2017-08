Ravage in Doetinchem na plofkraak, maar kluis is onbeschadigd

Low­lands-gan­gers, tussen de buien door wordt het best mooi weer

11:06 Het is elk jaar de standaardvraag voor de gemiddelde Lowlands-bezoeker: wordt het drie nachten slapen in een modderpoel of zijn de weergoden in een goede stemming? Raymond Klaassen van Weerplaza: 'Ja, het gaat regenen, maar er is genoeg ruimte voor de zon'.