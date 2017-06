Rechtbank spreekt docenten Salam vrij, werkstraf badmeesters

RHENEN - Twee leerkrachten van de Ericaschool in Rhenen zijn donderdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van hun leerling Salam (9). De drie badmeester krijgen wel een straf. Het Syrische meisje verdronk op 21 september 2015 tijdens het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in Rhenen.

Van de vijf verdachten was alleen docent Rob K. aanwezig in de rechtbank in Utrecht. De overige vier hebben verstek laten gaan.

Vrij zwemmen

De rechtbank gaat er vanuit dat Salam is overleden rond het vrij zwemmen. Het is onwaarschijnlijk dat ze na het douchen terug is gegaan naar het diepe bad. Ook vindt de rechter dat de Ericaschool de leerkrachten onvoldoende heeft geïnformeerd over het protocol. De leerkrachten hebben vervolgens niet gezien dat Salam in het diepe kwam, en dat is een fout, aldus de rechtbank.Ze worden desondanks vrijgesproken.

De drie badmeesters wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan in het toezicht. Dat wordt vooral Jos K. verweten, die het meest ervaren was. Het wordt badmeesters Maria B. en Sandrina van B. verweten dat ze niet gecontroleerd hebben dat het diepe bad leeg was na afloop.

Werkstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen de verdachten werkstraffen van 120 uur geëist. Het OM meent dat de vijf schuldig zijn aan de dood van het meisje, van wie bekend was dat zij niet kon zwemmen. Zij werd na het schoolzwemmen gevonden in het diepe bad, terwijl alle overige leerlingen van groep 5 al gedoucht en omgekleed buiten stonden. Volgens het OM is Salam onvoldoende of niet in de gaten gehouden. De leraren en de badmeesters hadden onderling geen afspraken over haar gemaakt. Er had extra op haar moeten worden gelet, maar niet iedereen wist dat het meisje niet kon zwemmen.

Vierde zwemles

Het was de vierde zwemles van het slachtoffertje, dat niet kon zwemmen en geen Nederlands sprak. Haar was niet verteld dat ze niet in het diepe bad mocht. Haar kurkjes waarmee ze zou blijven drijven, had zij afgedaan. Het verdrinken van hun dochter is voor de ouders van Salam nog altijd een groot drama. Tijdens de zitting op maandag 22 mei liepen zij de zaal uit. ,,Het is nog veiliger bij de raketten in Syrië dan hier in een zwembad’’, had haar vader eerder verklaard.