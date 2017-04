Rechtszaak Mitch door twijfel over doodsoorzaak uitgesteld tot november

Forensisch arts Daan Botter van het NFI moet zich gaan buigen over twee verschillende rapporten die er al liggen over de doodsoorzaak van Arubaan Mitch Henriquez. De rechtbank heeft dat vandaag besloten omdat de rapporten elkaar tegenspreken over de vraag of de nekklem of een hartstilstand Henriquez fataal werd. Mede daardoor vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak pas in november plaats. In Aruba groeien ondertussen zorgen over het verloop van de strafzaak. Verslaggever Victor Schildkamp twittert vanuit de rechtbank.

De rechtbank boog zich vanmorgen over het verdere verloop van de zaak Henriquez.

Volgens een nieuw forensische rapport, kort geleden ingediend door de advocaten van de twee verdachte agenten, stierf de Arubaan Mitch Henriquez niet aan de gevolgen van een nekklem van agenten, maar aan hartritmestoornissen of een hartstilstand. Dat staat haaks op het eerdere sectierapport dat de verwurging wél als oorzaak aanwees. De rechtbank besloot vanmorgen daarom NFI-expert Daan Botter beide rapporten te laten bestuderen.

Alle deskundigen moeten vervolgens ook in een later stadium tijdens een rechtszaak worden gehoord. Door alle vertraging en onduidelijkheid over de doodsoorzaak, kan de zaak nu pas echt in november worden behandeld. De uitspraak in de zaak volgt dan in december.

Zorgen in Aruba

Desirée de Sousa-Croes, voorzitter van de commissie van justitie van het parlement op Aruba, was vandaag als parlementair waarnemer aanwezig zijn tijdens een niet-inhoudelijk behandeling van de zaak. In Aruba groeien de zorgen over het strafrechtelijk onderzoek naar de twee politieagenten, die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaan twee jaar geleden. ,,We willen met eigen ogen zien of de rechtszaak eerlijk verloopt'', aldus Desirée de Sousa-Croes.

Vertrouwen

Het parlement in Aruba krijgt het gevoel dat de twee verdachte agenten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat zou volgens De Sousa-Croes schadelijk zijn voor het vertrouwen van het hele Arubaanse volk in de politie en het OM in Nederland.