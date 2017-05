Reisjes, geld en telefoons: slagen wordt vet beloond

De tijd dat pa en ma alleen een tompouce bij de bakker haalden na de examenuitslag, lijkt definitief voorbij. Ouders gaan voor groot, groter, grootst wanneer hun kind geslaagd is op de middelbare school. Uit een enquête van deze krant onder 275 ouders blijkt dat vier op de vijf flink uitpakken met een cadeau. In de meeste gevallen krijgt zoon- of dochterlief geld (33 procent), een reis (18 procent) of rijlessen (15 procent). Andere bijzondere beloningen zijn een ballonvaart, een diner in een sterrenrestaurant, een feest, horloge, sieraad en een TomTom.

Een ruime meerderheid van de ouders geeft 200 euro of minder uit aan een examencadeau. Eén op de tien besteedt 500 euro of meer.

Nederlandse feestoorden als Renesse en Terschelling lijken over hun hoogtepunt heen te zijn. Uit de enquête blijkt dat Spanje de grote favoriet is onder eindexamenscholieren. Het gros trekt voor deze reis tussen de 200 en 600 euro uit, inclusief reis en verblijf. Vaak zijn het de ouders die de portemonnee trekken.

Schromelijk overdreven

Emmeliek Boost, pedagoog van de Opvoeddesk, vindt al die examencadeaus schromelijk overdreven. Ze zijn zelfs schadelijk. ,,Door grote cadeaus te beloven aan je kinderen maak je hen beloningsafhankelijk. Ze zijn op een leeftijd dat ze zelf verantwoordelijk zijn om hun opleiding te halen.''

Gebak en de vlag in top is feestelijk genoeg, vindt zij. Het diploma is namelijk al een beloning. ,,Het eindexamen hoort bij het leven. Je geeft je kind toch ook geen cadeau wanneer het zijn of haar eerste bijbaan krijgt of wordt ingeloot voor een studie? Alleen bij die 20 procent scholieren die met heel veel geploeter het eindexamen heeft gehaald, zeg ik: dat moet je dik vieren.''

Maar ook bij die groep adviseert de pedagoge geen peperduur cadeau, maar eerder een symbolische gift. ,,Denk aan een nieuw bureau, een leeslamp of een laptop die ze straks bij hun vervolgopleiding kunnen gebruiken. Het cadeau zal hen telkens herinneren aan hun succes van het examen.''

Als het kind zakt, is overigens bijna 40 procent van de ondervraagde ouders genadeloos: geen cadeau.

Volledig scherm Naomi Oussoren en haar moeder. © Herman Stöver

Wie: Naomi Oussoren (15) uit Ede

Examen: mavo

School: CSG Het Streek in Ede

Krijgt: Een stedentrip naar Londen met haar moeder

,,Maandag heb ik mijn laatste examen, biologie. Daarna ga ik met mijn moeder vier dagen naar Londen. Dat heeft ze ook met mijn zus gedaan toen zij geslaagd was. Ik mocht de stad kiezen. Het wordt Londen, omdat ik er eerder ben geweest met school, maar toen hadden we te weinig tijd om de dingen te zien waar Londen bekend om staat, zoals Harrods. Met mijn moeder ga ik sowieso een dag shoppen, naar de London Eye en een high tea doen.''

Volledig scherm Pippa en Dorina gaan naar Zuid-Afrika. © Frank de Roo

Wie: Pippa Brands (17) uit Rotterdam

Examen: havo

School: Libanon Lyceum in Rotterdam

Krijgt: Een reis naar Zuid-Afrika

,,Als we de uitslag van het examen krijgen, ben ik op reis in Zuid-Afrika met Dorina. Zij komt uit Zuid-Afrika en zo ontstond het idee om daar naartoe te gaan. Mijn ouders waren meteen enthousiast en betalen de reis. De familie van Dorina heeft twee vakantiehuizen waar we naartoe gaan. Het liefst wil ik na de examens een tussenjaar. Ik denk erover om vrijwilligerswerk in Azië of Afrika te gaan doen, maar ik heb nog geen tijd gehad om me daarin te verdiepen. Mijn ouders vinden het goed als ik een tussenjaar neem. Ze zijn heel vrij in die dingen."

Volledig scherm Jeffrey krijgt een telefoon als hij slaagt. © André Weima Fotografie

Wie: Jeffrey Klooster (18) uit Staphorst

Examen: vwo

School: CSG Dingstede in Meppel

Krijgt: Een telefoon