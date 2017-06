Reizigers proefkonijn bij elke tien minuten trein op stampvol traject

Testdagen

NS-baas Roger van Boxtel: ,,Het is belangrijk om de test in de praktijk te doen, mét reizigers, om te kunnen zien hoe dit in de dagelijkse praktijk gaat en hoe we dit stapsgewijs kunnen verbeteren.’’ Mogelijk ontstaat er juist vertraging op de testdagen. Van Boxtel: ,,Vaker vertraging kan ik niet uitsluiten: een test is om te testen.’’

Kunnen reizigers vaker zitten?

Van Boxtel: ,,Over de hele dag moet dat de reizigers 15 procent meer zitplaatsen opleveren. Treinen zijn gewoon vol in de spits, dus het kan zijn dat die in het spitsuur niet leger is. Maar doordat er meer treinen zijn, kan het zijn dat er een treintje later wel meer kans op een zitplaats is. We gaan een enorme stap zetten op misschien wel de drukste lijn van Nederland.''

Eringa: ,,Een reiziger hoeft geen rekening meer te houden met het spoorboekje en de capaciteit wordt opgevoerd. De A2 is ook een hele drukke route op de weg. Wij proberen om met hoogfrequente treinen en scherpe tijden mensen te verleiden tot de trein, dit is hét duurzame alternatief voor in de file staan op de A2.''



Als de tienminutentrein op reizigers wordt getest, betekent dit dan ook meer vertragingen?

Van Boxtel: ,,Vaker vertraging kan ik niet uitsluiten: een test is om te testen. Ik ben blij dat we de reizigers allemaal kunnen waarschuwen dat we veertien woensdagen gaan testen in het belang van de reizigers. We hebben geleerd uit het verleden dat we niet zomaar met iets moeten beginnen.''