Relschoppers Feyenoord aan de schandpaal

Billboards

Voor Leefbaar Rotterdam gaat het plaatsen van beelden op de website nog niet ver genoeg. De partij pleit onomwonden voor ‘naming and shaming’, zoals raadslid Lars Sørensen het zegt. Net als in 2012, toen jacht werd gemaakt op verdachten van de ‘Maasgebouwrellen’, wil hij dat de relschoppers worden afgebeeld op billboards in de stad. ,,Dan wordt het duidelijk: dit zijn de raddraaiers. We willen dat ze zondag in geen velden of wegen te bekennen zijn.’’