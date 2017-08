René krijgt tia in vliegtuig: 'Dankzij snel handelen crew heb ik nog een man'

Elza van Veldhoven uit Maasdijk krijgt nog steeds kippenvel als ze eraan terugdenkt. Na een vakantie in Kos wordt haar man René niet goed in het Transavia-toestel naar Amsterdam. Noodgedwongen wordt vliegensvlug geland in Boedapest. ,,Dankzij het snelle handelen van de crew, heb ik mijn man nog en onze dochters hun papa.’’

Het gezin beseft heel goed hoeveel geluk ze hebben gehad. Op 11 augustus zit Elza van Veldhoven met haar man en hun twee dochters (12 en 17 jaar) in de Transaviavlucht HV5042 van het Griekse eiland Kos naar Amsterdam. René (43) keek eerst nog een film op zijn telefoon. ,,Hij tikt me plotseling aan en zegt: ‘ik word niet goed’’’, blikt Elza terug. ,,Hij zegt nog ‘hartaanval’ en dan zie ik zijn hoofd en arm naar links hangen. Dat is zo schrikken.’’

Foute boel

Een stewardess komt gelijk in actie en brengt hem naar de achterkant van het vliegtuig. Het is foute boel. De piloot wordt ingeseind, iedereen moet gaan zitten en zo snel mogelijk wordt geland. ,,Ik hoorde later dat het vliegtuig echt keihard naar beneden ging. Op dat moment had ik het helemaal niet door. Ik was alleen maar met René bezig.’’

Het vliegtuig landt in Boedapest waar medisch personeel van de luchthaven al klaar staat. ,,De piloot gaf mij zijn nummer en zei dat het vliegtuig op ons zou wachten’’, vertelt Elza. Maar haar man moest toch naar het ziekenhuis. Elza wilde ondanks alles dat de kinderen terug naar Nederland zouden gaan. ,,Ze gaven hun vader nog een kus en stapten weer het vliegtuig in. Mijn hart huilde op dat moment. Maar de vliegtuigcrew ving onze dochters fantastisch op en bracht ze met onze koffers naar Amsterdam.’’

Hartverwarmend

Elza bleef bij haar man. In het ziekenhuis bleek dat René een tia had. Na vier dagen mocht hij terug naar Nederland. ,,Gelukkig bleek hij geen blijvend letsel of schade te hebben opgelopen’’, zegt Elza opgelucht. ,,Ik ben zo blij dat het goed is afgelopen. Dankzij het snelle handelen van de Transavia-crew heb ik mijn man nog en mijn dochters hun papa. Dit had ook heel fout kunnen aflopen. De volledige crew is zelfs na de landing in Amsterdam met onze dochters naar de uitgang gelopen en heeft de familie bijgepraat. Echt fantastisch.’’

