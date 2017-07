Rick Brandsteder hoeft niet de cel in, betaalt wel boete

tweetsTv-coryfee Rick Brandsteder hoeft niet de cel in voor het uitdelen van een paar klappen in het Amsterdamse uitgaansleven. Het Gerechtshof in Amsterdam veroordeelde de presentator met de losse handjes net tot één week voorwaardelijk en een geldboete van 750 euro.

Brandsteder was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.

Tegen Rick Brandsteder (33) was twee weken geleden in hoger beroep vier weken geëist, waarvan twee weken voorwaardelijk voor een mishandeling in het uitgaansleven vorig jaar. De zoon van Ron kreeg op 30 januari 2016 ruzie bij het toilet in de Piano Bar in Amsterdam en sloeg zijn rivaal in het gezicht. Hij zegt er spijt van te hebben.

De rechtbank veroordeelde Brandsteder, de zoon van televisiecoryfee Ron, vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van een week vanwege de mishandeling en boetes van 750 en 250 euro. Het OM vond de straf te laag en ging in beroep, omdat Brandsteder in het verleden al minstens drie keer eerder in knokpartijen was beland. Het gerechtshof in Amsterdam vindt celstraf echter te ver gaan, vooral omdat Brandsteder spijt heeft betuigd.

Meppende BN'ers