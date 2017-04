'Rickygoal' zorgt voor feeststemming bij Vitesse

LiveARNHEM- Op weg naar de bekerfinale verkeert Ricky van Wolfswinkel in bloedvorm. Met drie goals was de spits zaterdagavond de beul van Heerenveen (4-2). 'Rickygoal' staat nu op achttien doelpunten in de eredivisie. Dat is een persoonlijke topscore.

Clubwatcher Lex Lammers ziet hoe Vitesse in de tweede helft totaal anders start dan in de eerste helft.

De bezoekers dringen nog aan, maar Vitesse zakt in en is tevreden met de stand op de borden. Ricky van Wolfswinkel heeft het verschil gemaakt en wordt zo gewisseld. Zhang Yuning staat klaar om in te vallen.

We moeten wel beseffen dat het zo niet kan. Hoe we aan de wedstrijd beginnen, we geven de eerste twee doelpunten veel te makkelijk weg. Voor we naar de playoffs willen, moet er heel wat veranderen.

Ik was eigenlijk niet tevreden. Ik speelde niet heel lekker, was slordig met een paar ballen. Maar we komen al snel goed voor. Met een hattrick en een bal op de lat hoef ik niet ontevreden te zijn. We hebben een hele goede week gehad, met drie wedstrijden negen punten. We willen de komende wedstrijden ook goed afsluiten en dan komt er nog een heel groot hoogtepunt deze maand.

Leerdam (26) heeft de voorbije weken bij Vitesse de concurrentiestrijd verloren met Diks, in de winter op huurbasis overgekomen van Fiorentina. Maar vanavond start Leerdam wel, wegens de schorsing die Diks midweeks opliep tegen Heracles (1-0 zege Vitesse).



Tegen Heerenveen keert niet alleen Leerdam terug in de basis bij Vitesse. Ook Arnold Kruiswijk maakt zijn opwachting weer. De Groninger kreeg woensdag tegen Heracles rust van trainer Henk Fraser. Alexander Büttner startte zo voor het eerst in de basis. Na een matige start herstelde de Achterhoeker zich wel, maar Kruiswijk is nog altijd eerste keus voor Fraser.



Bij Vitesse is Adnane Tighadouini terug na een liesblessure. Hij begint vermoedelijk op de bank. Maikel van der Werff is na een knieblessure nog niet wedstrijdfit.