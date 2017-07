Rigtergroep sluisde 1,1 miljoen weg via pgb's

'Lange formatie in Nederland is niets vergeleken met België'

19:29 De formatie van een nieuw kabinet duurt al 118 dagen, maar wie dacht dat dit bijzonder is, moet eens in de geschiedenisboeken van onze zuiderburen duiken. Politiek journalist Jan de Meulemeester van VTM Nieuws blikt terug hoe het de afgelopen jaren met Belgische formaties verliep en vergelijkt die situatie met Nederland. 'Een lange formatie is in België het nieuwe normaal geworden'.