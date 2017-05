RIVM: Omwonenden DuPont hebben gezondheidsrisico’s gelopen

Volgens de onderzoekers moet allereerst worden gedacht aan verhoging van de cholesterolconcentratie in het bloed, verlaagd geboortegewicht en veranderingen van leverenzymen.



Er is volgens het RIVM veel onzekerheid bij welke concentraties van de giftige stof perfluoroctaanzuur, ook wel C8 genoemd, deze effecten optreden. Ook zou een verband met aandoeningen moeilijk zijn aan te tonen. Het onderzoeksinstituut ziet echter niets in individueel onderzoek naar de gevolgen. Ziektegevallen zouden al naar voren komen door standaard controles.



Uit een steekproef, gedaan bij 382 personen, blijkt dat deelnemers die langdurig dichtbij de fabriek wonen hogere bloedwaarden hebben dan diegenen die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Bijna één op twintig deelnemers heeft zelfs hogere bloedwaarden dan de gemiddelde maximale waarde die bij eerdere bevolkingsstudies in de EU is aangetroffen.



Het RIVM concludeert: ,,In het verleden is de gezondheidskundige grenswaarde bij de omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek langdurig overschreden.” De gemiddelde omwonende nabij de fabriek had in het verleden een bloedconcentratie van C8 van tussen 90 en 130 ng/ml. Dat is ver boven de maximale toegestane waarde.