'Rob zei al vaker: Ik draai het gas open en steek een joint op'

Explosie VeendamDe man die vanmorgen in Veendam overleed bij een verwoestende explosie in een appartementencomplex, leed aan schizofrenie en was al meerdere keren gedwongen opgenomen. ,,Hij had al eens eerder gezegd: ik draai het gas open en steek een joint op'', zegt een vriend van hem, Nathan. ,,Maar toen konden we hem er nog vanaf praten.''

De explosie deed vanmorgen vlak voor zeven uur de buurt rond de Julianalaan in Veendam schudden op zijn grondvesten. Het appartement werd volledig verwoest. Andere bewoners van het complex moesten worden opgevangen in de Sorghvliethal. Beneden bij het complex lag urenlang het lichaam van Rob, de bewoner van het pand. Vanwege instortingsgevaar konden de hulpdiensten niet snel bij hem komen. Maar Rob (37) was al overleden.

Volledig scherm Er is weinig van het appartement over. © ANP Een bewoonster van het appartementencomplex zag de dode bewoner liggen. ,,Hij was helemaal zwart, verbrand. Hij was psychisch niet in orde. Hij is ook verslaafd geweest. Je kreeg moeilijk contact met hem, hij zei al vaker dat hij niet meer wilde leven'', zegt de vrouw die anoniem wil blijven.

'Lang slapen'

Zij en andere buren gaan er vanuit dat het slachtoffer de explosie zelf heeft veroorzaakt. ,,Die heeft gewoon de gaskraan opengedraaid'', zegt de bewoonster. Op Facebook zijn verhalen van de man te vinden waarin hij warrig vertelt over zijn psychische problemen en zegt dat hij opgebrand en eenzaam is. Gisteren zei hij op Facebook tegen een vriend: ,,Ik heb je altijd heel erg gemogen, ik ga nu heel lang slapen.'' De gemeente Veendam bevestigt dat het gaat om een gasexplosie.



De 44-jarige Nathan bevestigt de verhalen van de omwonenden. Nathan en zijn broer kenden Rob (die soms vrijwilligerswerk deed op een school) al langer. ,,Het ging al een tijd niet goed. Hij is meerdere keren gedwongen opgenomen geweest'', vertelt Nathan. ,,Hij begon cocaïne te gebruiken. Hij zag voortdurend dingen die er niet waren, auto's die hem zouden volgen, mensen die hem in de gaten hielden. Er was amper nog contact met hem te maken. Zijn ouders hebben meerdere keren bij de rechter gestaan om hem te laten opnemen. Want de instanties vonden het blijkbaar niet altijd nodig. Dat was ook moeilijk, omdat Rob er zelf niets van wilde weten. Die vond dat er psychisch niks mis was. Hij zei al wel vaker dat hij het niet meer zag zitten. Twee jaar terug zei hij al: ik doe het gas aan en steek een joint op. Toen konden we hem er vanaf praten. Het is niet zeker dat hij nu precies dat heeft gedaan, maar het lijkt er wel op. We zijn wel in shock. Dat iemand die zo duidelijk om hulp vroeg zo ver is weggezonken dat hij uiteindelijk dit heeft gedaan.''

Volledig scherm De ravage na de explosie in het appartement. © Gernant Deekens Een woordvoerder van woningbouwvereniging Acantus meldt dat de bewoner bekend stond als overlastgever. Er werd gezocht naar andere woonruimte. Of de bewoner het appartement met opzet heeft laten ontploffen, kan Acantus niet zeggen. Burgemeester Swierstra zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat de bewoner de woning heeft laten ontploffen. Er raakten bij die explosie ook drie mensen gewond.



De derde en vierde etage van het gebouw zijn door de explosie deels ingestort. Er is veel schade aan andere appartementen en ook de rest van het pand staat op instorten.

'Immense knal'

De immense knal vanmorgen vroeg vaagde een deel van het appartementencomplex helemaal weg. De drukgolf was zo hevig dat zelfs een woning aan de overkant van de straat beschadigd raakte. ,,De roosters boven mijn ramen vlogen eruit'', zegt mevrouw Drenth van het huis recht tegenover het appartementencomplex.

De bewoners van de overige woningen hebben het complex moeten verlaten. Een vrouw moest met een hoogwerker uit haar woning worden gehaald. Woningcorporatie Acantus regelt opvang voor de bewoners die dakloos zijn geworden. De corporatie hoopt snel duidelijkheid te hebben over de bewoonbaarheid van de huizen. Voor een deel van de bewoners moet er waarschijnlijk voor de lange termijn vervangende woonruimte worden geregeld.

Drone

Een bestuurder van een drone werd vanmorgen aangehouden. Hij liet het luchtvaartuigje boven het zwaar beschadigde complex vliegen. Omdat er een politiehelikopter aanwezig was nabij het pand, was het niet toegestaan er met een drone te vliegen. De man is meegenomen naar het bureau, maar zal waarschijnlijk alleen een boete of een waarschuwing krijgen, vertelt een woordvoerder van de politie.

Burgemeester

De burgemeester van Veendam heeft vanmiddag tijdens een persconferentie zijn medeleven uitgesproken met de nabestaanden. Burgervader Sipke Swierstra liet tevens weten dat ongeveer dertig bewoners van een groot deel van het pand ook vannacht niet terug kunnen keren, dit in verband met instortingsgevaar. Er is beveiliging geregeld om de spullen van de bewoners te bewaken. De mensen die niet terug kunnen keren, worden in een hotel of bij kennissen opgevangen. Bewoners van het linkerdeel van het complex kunnen woensdagavond wel terug naar huis.