'Rotste appel' binnen politie voor de rechter

Tot zijn arrestatie in oktober 2015 stond M. in zijn woonplaats vooral bekend als haantje-de-voorste bij ongelukken en brandjes. Als 16-jarig jochie begon hij met het vastleggen van ongevallen. In 2004 startte hij de 112-site NieuwsWeert.

Lucratief bijbaantje

In 2009 kwam hij als zij-instromer bij de nationale recherche terecht en kreeg hij toegang tot uiterst gevoelige dossiers. Al snel hield hij er een lucratief bijbaantje op na met zijn eigen 'uitgeverij' van gevoelige informatie. Criminelen konden een abonnement bij hem afsluiten. Een van de mensen die hier volgens het OM gebruik van maakte is Mark S. uit Eindhoven. Die verkocht de buitgemaakte documenten weer door aan anderen.

M. werd ontmaskerd doordat de politie zijn eigen digitale vingerafdruk ontdekte op documenten die hij had doorgespeeld. De zaak is voor de politie extra gevoelig omdat M. niet door de veiligheidsscreening van de AIVD was gekomen. Toch kon hij jarenlang rondsnuffelen in gevoelige dossiers.