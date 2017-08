Rotterdamse kerk staat op instorten door zeer grote brand

Volgens de brandweer kan de kerk als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is uitgebroken is een raadsel. Wel is het duidelijk dat de vlammenzee nog niet geblust is. Meerdere eenheden van de brandweer zijn bezig in de Heijplaat. Er zou niemand in de kerk aanwezig zijn. De brand en rook is in de wijde omgeving te zien en tot in het centrum van Rotterdam te ruiken. Uit de omgeving komen veel meldingen binnen van mensen die last hebben van de rook.