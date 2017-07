Ruim de helft van alle aangiftes gaat de prullenbak in

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil de aangiftecijfers over 2016 meenemen in de evaluatie van de Nationale Politie, dit najaar. ,,Het is van belang om te kijken waardoor dit komt.”



Volgens de politie is het niet de bedoeling dat ernstige zaken in de prullenbak belanden, maar wel wordt de tijd beperkt in bijvoorbeeld het uitzoeken van een vandalismezaak. Politiewoordvoerder Marten Schwandt: ,,Stel, je hebt een fonteintje in je tuin. Je komt terug van een weekendje weg en ziet dat het fonteintje is gesloopt. Dan gaat de wijkagent misschien nog heel even bij de buren vragen of ze iets gezien hebben, of er ergens een camera hangt. Maar als dat niet zo is, wat kun je dan nog? Dat soort zaken moeten we laten liggen.”



Schwandt benadrukt dat afgewezen aangiftes wél meetellen voor de statistieken. ,,Dat een aangifte van bijvoorbeeld fietsendiefstal niet wordt opgepakt, wil niet zeggen dat er niets mee gebeurt. Als het op een bepaalde plek vaak gebeurt, kunnen wij een lokfiets inzetten. Je krijgt je eigen fiets er misschien niet mee terug, maar we kunnen dan wel een dader oppakken.”