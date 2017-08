Rutte-III: studie naar meer ouders voor één kind

Hiervoor moet het familierecht worden ‘herrijkt’. Rutte-III moet dat gaan uitpluizen, zo blijkt uit een conceptakkoord tussen de formerende vier partijen dat het AD heeft ingezien.

De partijen lijken hiermee de discussie vooruit te willen schuiven, omdat ze zeer verdeeld zijn op dit punt. D66 is groot voorstander, VVD is ook voor, maar het CDA ziet juridische bezwaren en de ChristenUnie is mordicus tegen. Die partij vindt dat de ‘biologische werkelijkheid’ dat een kind één vader en één moeder heeft, niet mag worden genegeerd.

Wensmoeders

In gevallen waarbij een lesbisch en een homokoppel samen kinderen krijgen, of zogenoemde wensmoeders, moet nu gekozen worden wie er juridisch - en dus officieel- als vader en moeder wordt geregistreerd.

Een eerdere staatscommissie had vorig jaar al zeer concrete wetsvoorstellen gedaan om het juridisch mogelijk te maken meerdere ouders vast te leggen. Die commissie concludeerde dat het aantal meeroudergezinnen toeneemt, zodat het logisch is dat een kind ook juridisch gezien meer ouders heeft. Zij stelde voor dat een kind maximaal vier ouders heeft, die maximaal twee huishoudens vormen. Hoewel de wetsvoorstellen concreet waren, leggen de formerende partijen dit rapport naast zich neer. Wel wil Rutte-III op termijn ‘met voorstellen komen’.

Positie verbeteren

Uit de conceptafspraken blijkt verder dat het nieuwe kabinet meerdere maatregelen wil nemen om de positie van homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’ers) te verbeteren.

Homo-organisaties vreesden dat dat niet zou gebeuren, omdat CDA en ChristenUnie voor de verkiezingen een stembusakkoord hierover van belangenorganisatie COC niet ondertekenden. VVD en D66 deden dat toen wel. Maatregelen die in dat stembusakkoord stonden, komen nu wél terug in een conceptafspraak tussen de formerende vier partijen.

Geslachtsregistratie

De vier partijen willen onder meer dat ‘onnodige geslachtsregistratie zoveel mogelijk wordt beperkt’. Dat is een belangrijk punt voor trans- en interseksepersonen. Verder wordt artikel 1 van de grondwet aangevuld, met een verbod op ‘discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap’. Ook wordt de ‘emancipatie’ van LHBTI’ers bevorderd. In het onderwijs, zoals op docentenopleidingen en in het mbo, moet hun positie ‘worden verbeterd’. In het buitenlands beleid, zo kwamen de partijen overeen, moet de aandacht voor de positie van LHBTI en de ‘seksuele en reproductieve rechten’ worden voortgezet.

Gepikeerd

De onderhandelaars lieten gisteren overigens niet meer merken dat het onderling vertrouwen broos is. Deze krant citeerde gisteren opnieuw uit vertrouwelijke stukken, ditmaal dat de partijen willen dat er op scholen lesgegeven gaat worden over het Wilhelmus. De onderhandelaars waren dinsdag nog gepikeerd dat een conceptakkoord over medisch-ethische kwesties op straat lag, maar bleven gisteren laconieker. ,,Het helpt weer niet, maar we gaan gewoon door'', aldus Gert-Jan Segers (ChristenUnie).