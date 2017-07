Samen dansen, met stralende Sara in mijn armen

Emine zit naast me in het theater. Er rolt een traan over haar wang. Haastig veegt ze ‘m weg, en ik doe net of ik niets zie.



We zijn met Sara bij een kindervoorstelling. Ondanks een kinderwagenverbod, mocht die van haar na wat uitleg mee naar binnen. Vanaf de eerste minuut keek Sara haar ogen uit; zo’n grote zaal, al die mensen, al die rennende kinderen. Ze vindt het prachtig.



Vlak voor de show begon, bracht een jongedame alle ouders en kinderen in de stemming met vrolijke liedjes. Bijna direct nadat de muziek begon, stond ze met een grote glimlach voor onze neus. Door haar microfoon riep ze tegen Sara: ,,Kom, sta op! Ga je mee dansen?’’



We hebben dit vaker meegemaakt. En toch schrikken we elke keer weer. We keken elkaar vragend aan; wat zullen we doen? Wat denkt Sara nu? Het meisje was al lang weer doorgelopen en nam alle kinderen mee in een grote kring. Ze riep nog een keer dat ‘echt iedereen’ mee moest dansen. En toen rolde er een traan over Emine’s wang.