Schaap Sjaco slaapt gewoon: Ik ben niet dood!

Is het schaap dan zo lui? Elissen: ,,Nee, dat valt wel mee, hij doet alleen niet meer dan nodig. Hij komt alleen in actie als-ie moet vreten of voortplanten, net als in de natuur. Of als je bij hem in de wei komt. Dan bonjourt hij je er wel uit.’’



Maar verder is het een heel lief dier, meent Elissen. ,,Ik heb er niks mee te doen. Hij slaapt alleen een beetje apart, op zijn zij, met de kop plat op de grond. Ik begrijp wel dat mensen denken dat hij dood is. Maar dat is-ie dus niet.’’



Elke dag meerdere mensen aan de deur werd Elissen daarom toch wat te gortig. ,,En soms belden ze zelfs de dierenpolitie. Klopten er weer agenten aan...’’



Vandaar het bordje, in de hoop dat de mensen hem met rust laten. ,,Maar nogmaals: het is gewoon goedheid van de mensen dat ze opletten, daar ben ik blij mee! Dus als er echt wat is, hoor ik het ook graag.’’