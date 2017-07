Schadevergoeding voor moslimkinderen die klassenfoto missen wegens offerfeest

De moeder stapte naar de rechter omdat de school de schoolfotograaf uitgerekend had laten komen op het moment dat de islamitische kinderen vrij hadden gekregen voor het offerfeest. De advocaat van de moeder betitelde dit als discriminatie.

Volgens de rechter heeft de school inderdaad niet goed gehandeld, onder meer door zich niet goed in te spannen om de schoolfotograaf op een andere dag te laten komen. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding omdat hun school volgens de rechter onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet van de Algemene wet gelijke behandeling.

De moeder van de kinderen had een schadevergoeding van 10.000 euro geëist, maar dat ging de rechtbank te ver. De school heeft gezegd dat aan de leerlingen een alternatief is geboden en dat de schoolfotograaf op een latere datum is teruggekomen om de resterende leerlingen op de foto te zetten. Voor het maken van klassenfoto's was dit echter te laat en dat verklaart volgens de rechtbank de schadevergoeding.

De Haagse moeder sprak tijdens de rechtszaak in mei emotioneel over de zaak. ,,Weet u hoe het voelt als je dochtertje van 5 elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en vraagt ‘mama, waarom sta ik hier niet op?’ Dat kun je niet aan een kind uitleggen’’, zei de Haagse moeder snikkend tijdens de zitting in Haagse rechtbank.

Niet handig



Het bestuur van de openbare school erkende meteen na het incident dat de planning niet handig was, maar stelde dat de drukbezette fotograaf niet op een andere dag kon. Wel kwam de school islamitische kinderen die officieel vrij hadden gekregen tegemoet door de klassenfoto meteen ’s ochtends vroeg te laten maken, zodat zij de rest van de dag het offerfeest konden vieren. De meeste moslims zouden van dat aanbod gebruik hebben gemaakt. De moeder deed dat niet, omdat zij met haar man en kinderen in de moskee zat voor het traditionele gebed.



