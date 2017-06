Schoenenkoning die bus vol wapens rondreed wéér voor de rechter

Bijna 2,5 jaar na zijn aanhouding in Kroatië, staat vandaag in Den Bosch de ‘gevallen schoenenkoning’ Jan van der L. terecht voor wapenhandel. Opmerkelijk is dat Van der L. in Kroatië al een half jaar in de cel zat, maar nu hier opnieuw moet voorkomen. Hij ontkent nog steeds dat hij wist dat hij wapens vervoerde.

Van der L. – in het verleden directeur van schoenenketen Tango – staat tegelijk terecht met nog drie andere mannen die bij enkele wapentransporten betrokken zouden zijn. Hoofdverdachte is de 44-jarige Freek van S. uit Den Bosch, die overigens ook ontkent iets met de wapenhandel van doen te hebben.

Jan van der L.’s schoenenketen Tango kende ooit 40 zaken maar ging in 2002 failliet. Van der L. kwam dat faillissement nooit echt te boven. Hij leende onder meer een flinke som geld bij Freek van S. die hij echter niet kon terugbetalen. Om die reden zou hij voor Van S. een keukenblok zijn gaan bezorgen in het buitenland. Wat Van der L. naar eigen zeggen niet wist, is dat in het busje op de terugweg wapentuig verborgen zat. Wapens die bedoeld zouden zijn voor een motorbende.

Mitrailleurs

Van der L. (67) werd begin 2015 opgepakt in Kroatië met een bestelwagen waarin onder meer kalasjnikovs, zes raketwerpers, pistolen en mitrailleurs in zaten. De Kroatische politie was door de Brabantse collega’s ingeseind. Van der L. werd in Kroatië al veroordeeld tot zes maanden cel. Volgens zijn advocaat maakte hij ‘afspraken’ met de Kroatische justitie om er met een ‘relatief lage straf’ vanaf te komen. Hij werd veroordeeld voor wapenbezit.