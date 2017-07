Scholen kunnen geen rekening houden met tere zieltjes van ouders

Je zult toch schooldirecteur zijn. Het Offerfeest voor moslims is geen officiële feestdag, maar scholen mogen kinderen geen vrije dag weigeren wanneer ouders die aanvragen om religieuze redenen. Hetzelfde geldt voor bijzondere familiefeesten. Een prima pragmatische regeling.



Dat een Haagse school op het Offerfeest de schoolfotograaf liet komen, was onhandig. Er waren meerdere kinderen vrij. Maar dat je als ouder vervolgens naar de rechter stapt om smartengeld te eisen voor je beschadigde kind, is ronduit hysterisch. De school heeft excuses aangeboden en de schoolfotograaf op een later tijdstip laten terugkomen. Volwassen mensen denken dan: de kous is af.