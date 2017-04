Schoorsteen Philips in Roosendaal verplaatst met behulp van '112 olifanten'

De discussie over het voortleven van het verleden leeft breder. Chris van de Bergh, die het hele project voor de Gastelse filmclub én voor Bresser vastlegde, verwees naar de verplaatsing van het monumentale seinhuis op het Roosendaalse rangeerterrein in 2015. Zijn boodschap: wat er nu rest moet niet verloederen. Of nog beter: een goede bestemming krijgen. ,,Hier zijn mensen zo vele jaren geweest. Misschien is de toren geschikt voor abseilers.''



Fons Willekens, in alle vroegte present, ziet de verplaatsing als een bescheiden verandering in het denken: ,,In Roosendaal is al zoveel gesloopt. Zonde.''