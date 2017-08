Schoten in Doetinchem: Luc moest wegduiken voor politievuur

Schatorje pakt in een reflex zijn mobieltje om te gaan filmen. ,,Ik hoorde die man schreeuwen. Dat hij depressief was. Toen hoorde ik weer knallen. Ik had inmiddels in de gaten dat het om pistoolschoten ging en dat de politie bezig was. Ik dook weg achter een grote prullenbak. Als ik nu de kogelgaten in de winkel van de Coolcat zie, ben ik extra blij dat ik weggedoken ben.’’



De Doetinchemse horecaman maakt uiteindelijk een filmpje van 21 seconden. ,,Ik dacht echt dat ik wel twee minuten had gefilmd, maar dat was dus niet zo. Alles gaat dan heel langzaam. Nee, ik heb het filmpje niet op internet gezet en ik geef het ook niet mee. De politie had dat liever niet en ik ben zelf ook niet iemand die direct dingen op internet gooit.’’