Schotland verkozen tot 'mooiste land ter wereld'

,,Van onze indrukwekkende landschappen en opmerkelijke historische attracties tot de roezemoezige maar mooie stedelijke centra, Schotland beneemt bezoekers de adem. Onze laatste campagne - The Spirit of Scotland - was gebaseerd op terugkoppeling door reizigers. Zij gaven aan dat ze een speciaal gevoel krijgen in ons land. Ongeacht of ze nou op een stormachtige dag in de wildernis van Glen Coe zitten (vulkaanvallei) of deelnemen aan een ceilidh (traditionele viering) tijdens Burns Night (verjaardag van de achttiende-eeuwse Schotse dichter Robert Burns), Schotland heeft iets dat bezoekers nergens anders ter wereld kunnen ervaren. Grote schoonheid betekent natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid en daarom roepen we zowel bezoekers als inwoners op om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen en te behouden voor het nageslacht."