Schrik om busongeluk, maar hoe groot is de kans op een ongeval?

Ouders slaat de schrik om het hart als ze horen over het busongeluk van de schoolkinderen vanmorgen. Is die angst gegrond? Hoe gevaarlijk is een busrit?

Celine, moeder van twee kinderen van 6 en 9 jaar, is geschokt als zij het nieuws hoort van de verongelukte bus met scholieren uit het Brabantse Geldrop. Elf leerlingen en vijf docenten zijn gewond geraakt. ,,Dat je je kind op schoolreis stuurt en die bus krijgt een ongeluk... dat is toch je grootste nachtmerrie ..?'' verzucht ze. Volgende week gaat haar jongste op schoolreisje met de bus. ,,Ik denk dat ik net als vele andere ouders de schoolreisjes best wel spannend vind, vooral als ze ver weg zijn'', zegt Celine, die zelf rijinstructeur is.

Celine is lang niet de enige ouder die zich zorgen maakt, blijkt uit berichten op twitter. ,,Vreselijk. Mijn nachtmerrie in schoolreisjestijd'', beschrijft Ingrid op de Laak. Vraag is of hun zorgen terecht zijn?

Quote Het risico om tijdens een busrit te overlijden is kleiner dan in een auto SWOV-onderzoeker Maura van Strijt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht vorig jaar nog hoe riskant touringcars zijn. ,,Absoluut gezien vallen er veel minder doden bij ongevallen met bussen dan bij ongevallen met personenauto's'', verklaart onderzoeker Maura van Strijt. ,,Dit komt ook doordat auto's veel meer kilometers maken dan bussen.''

Maar ook als je er rekening mee houdt dat bussen minder afstand afleggen, komen touringcars veiliger uit de bus. ,,Het risico om tijdens een busrit te overlijden is kleiner dan in een auto'', aldus Van Strijt. Analyse van miljarden in Europa afgelegde kilometers tussen 1993 en 2014 toont dat aan. ,,Er is een risico van 0,15 doden in de bus en 2,3 doden in de auto per miljard afgelegde kilometers'', rekent Van Strijt voor. Die kans is dus 15 keer zo groot.

Cijfers over verkeersgewonden tussen 1993 en 2009 zijn vergelijkbaar. Van Strijt: ,,Het risico om ernstig gewond te raken is ook veel kleiner in de bus dan in de auto, een factor 17.'' Bovendien is er door de jaren heen een dalende trend te zien in busongevallen.

Moeder Celine laat haar jongste volgende week niet alleen op schoolreisje gaan. ,,Ik ga mee als hulpouder, dan ben ik er gewoon bij. Voor mijn gevoel kan ik dan alles in de gaten houden en helpen waar nodig'', licht ze toe. ,,Ik heb dat soort dingen graag in de hand. Snotneuzen afvegen, pleisters plakken en kinderen naar de wc helpen, neem ik dan voor lief...''