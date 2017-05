Sensatiegeil en stuitend

Mijn schoonfamilie komt uit Zaandam. Daar is begin januari de vreugde groot als vriendin Tiny van Wijngaarden door het Noordhollands Dagblad wordt genomineerd voor Zaankanter van het Jaar. Vanwege haar vrijwilligerswerk. Helaas wordt de verkiezing een paar weken later afgelast omdat er veel weerstand is tegen een mede-genomineerde: de Zaanse treitervlogger. Want vrijwilligerswerk en treiteren nomineren voor Zaankanter van het Jaar is een beetje appels met rotte peren vergelijken.



En opeens maakt de AD-hoofdredacteur bekend dat hij de treitervlogger heeft ingelijfd. ,,Want iedereen verdient een tweede kans.''



De hoofdredacteur heeft ooit stuiterballen gepikt bij de HEMA. Niet echt crimineel, maar hij werd tenminste opgevangen. Daarom vangt het AD de treitervlogger op en die wordt gebombardeerd tot AD-vlogger. Allemaggies. Ik heb ooit een cake gepikt bij de buurtsuper, ben gepakt en kreeg straf. Moest de cake terugbetalen en mocht niet meer zonder begeleiding de supermarkt in. Ik werd niet gelijk vakkenvuller. Maar omdat de treitervlogger spijt heeft betuigd en enkel positief wil zijn, is dat voldoende.



Ik dacht even: misschien gebruikt de krant de treitervlogger om aandacht te genereren. En ja hoor, DWDD wil ze beiden ontvangen. Stuiterend zit de hoofdredacteur met de treitervlogger aan tafel bij Matthijs. Nog een grapje makend. ,,Hoe erg is treiteren, je hebt toch niet iemand vermoord?'' vraagt tafelheer Marc-Marie Huijbregts. ,,Dat hoop ik niet'', antwoordt de hoofdredacteur.