‘Seriemoordenaar had veel eerder gepakt kunnen worden’

De seriemoordenaar die in de jaren ‘80 en ‘90 mogelijk vijf prostituees om het leven bracht had veel eerder opgepakt kunnen worden. Dat stelt voormalig prostituee Metje Blaak.

,,Meisjes durfden in die tijd niet naar de politie te gaan. Als je bedreigd was, kreeg je op het bureau te horen: 'Dan moet je maar niet de hoer spelen.' Ik heb meegemaakt dat een meisje werd verkracht door vier mannen en dat de politie zei: 'Dat ben jij toch wel gewend?' Gelukkig is dat nu helemaal veranderd en maakt de politie er altijd werk van.’’ Ze is heel blij dat justitie alsnog op de moordenaars van prostituees jaagt.

Blaak runde jarenlang belangenorganisatie de Rode Draad en is nu zelfbenoemd ombudsvrouw voor prostituees. ,,Ik heb een vrouw gesproken die aan deze moordenaar is ontsnapt, althans wij denken dat hij het was. Ze werd opgepikt door een man die haar meenam naar het bos. Daar moest ze voor de auto in het licht van de koplampen gaan staan. Een seksspelletje, dacht ze. Tot hij haar begon te bedreigen. 'Weet je moeder dat je dit doet,' vroeg ze. Toen begon hij te huilen en kon ze vluchten. Ook zij durfde hier geen aangifte van te doen. Misschien hadden zij en andere vrouwen dat wel moeten doen, dan was hij eerder gepakt.''