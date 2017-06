Simon Tahamata: Zoveel onwetendheid over de Molukse zaak

,,Ook op 11 juni komen we elk jaar samen. Dan herdenken we de zes die hun leven hebben gelaten voor de Molukse zaak. We gaan eerst naar de kerk. Dan gezamenlijk naar de begraafplaats. En daarna naar Smilde, in het stichtingsgebouw. Dan wordt er gesproken. Wat de regering in ballingschap doet, wat de plannen zijn.''



,,Ik had misschien één van die jongens kunnen zijn, maar ik denk achteraf dat Hij andere plannen met mij had. Namelijk: bekend worden, als voetballer, de eerste donkere voetballer van Ajax-1 en het Nederlands Elftal. En vanuit die positie, als Bekende Nederlander, publiek figuur, kan ik het verhaal over de Molukken vertellen.''



,,Ik moest kleur bekennen, in 1977. Tot dan toe dachten veel mensen dat ik een Surinamer was. Ik maakte me in de pers en in de voetbalwereld bekend als Molukker en ik vertelde dat ik sympathiseerde met de Molukse acties. Ik vond dat ik me moest uitspreken. Onze geschiedenis, het lot van de Molukkers, staat nog steeds niet of nauwelijks in de Nederlandse geschiedenisboekjes. Het is een zwarte bladzijde die liever wordt weggelaten. Daarom blijf ik dat verhaal vertellen, ook veertig jaar later.''