Simons' Artikel 1 berust in verlies naam

VVD, CDA, D66 en GroenLinks vanavond verder in het Catshuis

15:35 Het informele formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks in het Catshuis in Den Haag is vanmiddag beëindigd en gaat om 20.00 uur verder. Dat heeft premier Mark Rutte laten weten. De partijleiders spraken uren achter gesloten deuren met informateur Herman Tjeenk Willink.